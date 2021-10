Real Madrid, asfaltato lo Shakhtar Donetsk! Spagnoli a +2 sull’Inter

Shakhtar Donetsk-Real Madrid, partita del terzo turno di Champions League, è andata in scena all’NSC Olimpiyskiy di Kiev. La sfida si è chiusa sul punteggio di 0-5 per gli spagnoli.

GOLEADA – Nel Gruppo D di Champions League si affrontano Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Nel primo tempo a passare in vantaggio, in modo rocambolesco, è la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Al 37′ Lucas Vázquez crossa dalla destra, Sergiy Kryvtsov interviene sul pallone per anticipare Karim Benzema e scavalca il proprio portiere. È il gol che porta le squadre negli spogliatoi. Nella seconda frazione di gioco si scatena Vinícius Júnior. Al 51′ sfrutta un filtrante di Luka Modric e infila la palla in rete, al 56′ fa tutto da solo con una serpentina in area. Il poker lo serve Rodrygo Goes al 64′ con un sinistro sotto la traversa. Il sigillo finale è del solito Benzema al 91′. La partita si chiude sul punteggio di 0-5. Il Real Madrid sale a 6 punti in classifica, lo Shakhtar Donetsk rimane fermo a 1.