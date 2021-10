Cambiasso: «Inter, sul gol di Vidal tutti a festeggiare. Dimostra una cosa»

L’Inter doveva vincere per forza con lo Sheriff e così è stato (vedi articolo). Cambiasso, ospite di Sky Sport, commenta la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi e la compattezza del gruppo. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista.

GRUPPO COMPATTO – L’Inter di Simone Inzaghi ha portato a casa una vittoria importante contro lo Sheriff, grazie alla quale può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi. Esteban Cambiasso ha analizzato prova dei nerazzurri: «Simone Inzaghi sottolinea i rischi? Ci sta, perché l’allenatore non dirà mai che la sua squadra ha fatto tutto bene. Il messaggio è che tra quindici giorni dovranno fare la stessa partita in casa dello Sheriff. Secondo me è soddisfatto, le ripartenze avversarie ci sono state ma anche la reazione dei giocatori. Per una squadra che crea così tanto, c’è una percentuale che deve concedere agli altri. Nell’esultanza sul gol di Arturo Vidal – e queste sono cose che gli allenatori guardano – è andata tutta la panchina a festeggiare. Anche queste cose dimostrano che il gruppo c’è. Era una partita di tensione assoluta, tutti prima e dopo hanno riconosciuto che era una partita da dentro o fuori. San Siro determinante? Secondo me pesa anche quello che trasmette la squadra, probabilmente il tifoso moltiplica quello che dà la squadra. Tu dai entusiasmo e la tifoseria te ne dà molto di più, quindi secondo me il merito è di quello che hanno fatto i giocatori e poi il supporto del pubblico di San Siro».