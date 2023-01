Panucci: «Inter squadra! Dzeko vecchio? Giovani dovrebbero guardare lui»

L’Inter ha battuto il Milan in finale di Supercoppa portando in bacheca il primo trofeo stagionale. Panucci, ospite negli studi Mediaset, commenta la prestazione della squadra di Inzaghi ma anche cosa non è andato tra i rossoneri

SQUADRA – L’Inter ha surclassato il Milan nella finale di Supercoppa a Riad. Christian Panucci spiega cosa hanno avuto in più i ragazzi di Simone Inzaghi: «Secondo me sono stati squadra per 90 minuti, cosa che tante volte non succedeva all’Inter. Oggi lo sono stati per 90 minuti, sia con la palla che senza e il Milan ha sofferto. Sono stati undici giocatori che si sono mossi in sincronia ed è questo che ha portato alla vittoria. Il Milan l’ha sbagliata sia quando aveva la palla che quando non aveva la palla, Tatarusanu non ha la qualità per velocizzare il gioco da dietro come Maignan. L’Inter si organizzava velocemente, il Milan era lento e scarico. Hanno giocato male tutti, non c’è stato nemmeno uno che ha dato una scarpata. L’Inter fisicamente invece stava bene. Nel secondo tempo si sono messi dietro e sembrava volessero gestire, poi invece sono ripartiti. Non c’è stata storia: l’Inter ha meritata sotto tutti i punti di vista ed è stata dominante. Se Calhanoglu può togliere la titolarità a Brozovic? Secondo me Inzaghi li farà giocare sempre tutti e due, Brozovic ha personalità e si fa sempre dare la palla. Anche Calhanoglu ma sempre meglio averli tutti e due. Dzeko vecchio? Quando uno è giocatore, lo è sempre. In Italia arrivano certe pippe di vent’anni che dovrebbero guardare Dzeko giocare».