Taveri: «Inter, grandi meriti ma Milan apre tanti interrogativi! Due migliori»

L’Inter ha dominato il Milan sotto tutti i punti di vista nella finale di Supercoppa a Riad che ha visto trionfare i nerazzurri con un netto e indiscutibile 0-3. Taveri commenta la prestazione della squadra di Inzaghi, facendo due nomi in particolare. Le sue dichiarazioni a Mediaset

POCA CATTIVERIA – L’Inter ha dominato in lungo e in largo nella finale di Supercoppa a Riad, riportando in bacheca il trofeo già vinto la scorsa stagione. Mino Taveri sceglie due migliori in campo: «Si è vista tecnica, qualità, il gol di Dimarco nasce da un’azione bellissima così come è bello il gol di Lautaro Martinez. L’Inter ha meritato sotto tutti i punti di vista, non mi aspettavo un Milan così. Grandi meriti all’Inter ma il Milan apre tanti interrogativi. I migliori? Dimarco ha fatto una grande partita, all’inizio da quella parte andava solo, travolgeva gli esterni del Milan. Poi Lautaro che un mese dopo rivince contro Theo Hernandez e Giroud. Maresca è stato aiutato anche dalla poca cattiveria dei giocatori del Milan, non vogliamo vedere falli cattivi però in un derby di solito c’è più cattiveria».