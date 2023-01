Mauro: «Milan-Inter, non c’è stata partita! Complimenti Marotta, un motivo»

L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana a Riad battendo il Milan con un netto 0-3. Al termine della sfida, negli studi di Mediaset, Massimo Mauro commenta la prestazione dei nerazzurri di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

GAME OVER – L’Inter di Simone Inzaghi trionfa ancora in Supercoppa, battendo il Milan di Stefano Pioli. Massimo Mauro non fa molti giri di parole: «Mi pare di poter dire che non c’è stata partita. L’Inter ha fatto una grande partita, il Milan ha fatto degli errori con i difensori che hanno aiutato i nerazzurri ad andare in porta. È stata una partita a senso unico, anche dal punto di vista fisico».

DELUDENTI – Mauro parla poi della prestazione deludente del Milan: «Veramente non saprei trovare una prestazione sufficiente degli undici/quattrodici rossoneri che hanno giocato, hanno fatto errori incredibili. Faccio due nomi: Theo Hernandez perché un giocatore così non può giocare in modo così superficiale e poi Leao che non ne ha indovinata una. È talmente bravo che non può giocare così male. La prima palla di solito devi giocarla bene, invece lui l’ha messa fuori».

GESTIONE – Mauro parla anche della gestione dei dettagli da parte dei giocatori dell’Inter: «La gestione delle cose pericolose è stata perfetta, per esempio sul primo gol Barella ha visto Dimarco arrivare e lì c’è il 100% del compagno che fa gol. Calhanoglu sta facendo bene in un ruolo difficile, sta sostituendo bene Brozovic. È difficile trovare uno che non ha fatto bene, io tendo a dire che l’Inter ha fatto una grande partita ma vedere il Milan così male come stasera no, non lo avevo mai visto. Volevo fare i complimenti a Marotta che deve stare attento ai conti ma la qualità della squadra non è mai peggiorata. E non era così scontato. Scambio Kessié-Brozovic? Non lo farei, io mi tengo Brozovic. Però se fosse conveniente economicamente ci potrei anche pensare».