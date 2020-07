Pancaro: “Inter, Hakimi giocatore forte e funzionale. Conte…”

Giuseppe Pancaro, ex calciatore, intervenuto nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato della squadra nerazzurra. L’ex calciatore di Lazio e Milan analizza l’acquisto di Hakimi e fa un bilancio sulla squadra nerazzurra

GAP RIDOTTO – L‘Inter, con l’arrivo di Achraf Hakimi, ha messo a segno il primo colpo di mercato dell’estate. Arrivi di questo calibro riducono il gap con la Juventus, ne è convinto Giuseppe Pancaro: «Mercato Inter riduce il gap con la Juventus? Sì, lo riduce. Hakimi è un giocatore molto forte e funzionale all’idea di gioco di Conte. Il gap si ridurrà perché Conte avrà avuto un anno di tempo per lavorare, non ripartirà da zero. Ad oggi il lavoro è positivo, il bilancio verrà fatto alla fine della prossima stagione».