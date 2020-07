Emerson Palmieri all’Inter? Lampard dribbla la domanda: “Voci…”

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Watford, rispondendo anche alle voci sul possibile passaggio di Emerson Palmieri all’Inter.

NESSUNA DISTRAZIONE – Frank Lampard non vuole sentire parlare di mercato fino a fine stagione. Il tecnico del Chelsea, interrogato in conferenza stampa sul possibile acquisto di Emerson Palmieri da parte dell’Inter, ha dribblato la domanda: “Non sono a conoscenza delle voci di mercato, io mi sto concentrando solo sulla squadra e sulla stagione. Queste sono domande a cui verrà data risposta più avanti”. Le notizie danno come avanzati i discorsi tra le due società per regalare ad Antonio Conte, dopo l’arrivo di Achraf Hakimi a destra, un rinforzo anche sulla fascia sinistra (vedi articolo).