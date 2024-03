Palmeri: «Inter, a San Siro un’immagine iconica! Napoli pari meritato»

Da inviato a San Siro Tancredi Palmeri fa un resoconto di ciò che è accaduto in Inter-Napoli, con il racconto di un momento fra la squadra nerazzurra e la Curva al termine della sfida.

VALORE – Tancredi Palmeri, in collegamento su Sportitalia al termine di Inter-Napoli, dichiara: «È un punto che ha una valenza totalmente diversa per entrambe le squadre. Saranno anche le due ferite dall’esito di Champions League ma se per il Napoli l’eliminazione contro il Barcellona era più nell’ordine delle cose soprattutto questo punto è un punto guadagnato e quasi insperato. L’Inter invece non solo già accarezzava la vittoria ma voleva anche dare una prova ai propri tifosi di riscatto dopo Madrid. Molto meritato il pareggio alla fine, anche se arrivato in maniera rocambolesca».

GIOCO – Tancredi Palmeri continua con l’analisi della sfida di San Siro: «L’Inter si è presa tutti i primi 60 minuti, a un certo punto si era 8 occasioni a 2. Era al comando delle situazioni, si alzava e si abbassava a seconda di quello che richiedeva la partita. Il Napoli ha tenuto bene il campo, non aveva prodotto molto offensivamente ma non era uscito dalla partita e ha avuto il merito di stare dentro mentalmente. Fino a riuscire anche a pareggiare, con un’ultima mezz’ora in cui si è progressivamente alzata, ci ha creduto e ha spinto tantissimo di fronte a un’Inter stanca».

Inter, il sostegno dei tifosi dopo il pari contro il Napoli

CORO – Tancredi Palmeri, poi, conclude raccontando un momento di “intimità” fra l’Inter e la propria tifoseria: «Il momento iconico è alla fine della partita, quando tutta la squadra nerazzurra è andata sotto la Curva, non a festeggiare e all’inizio nemmeno ad applaudire. Ha semplicemente ricevuto il coro della Curva Nord che, per la prima volta in questa stagione, gridava “Vinceremo il Tricolor”, proprio nel momento in cui l’Inter si è fermato. Un messaggio che è sembrato voler rincuorare ciò che è accaduto».