VIDEO – Juventus-Genoa 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Juventus-Genoa, anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



NON VINCONO PIÙ – Juventus-Genoa 0-0 nell’anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A. La Juventus prosegue il suo 2024 imbarazzante con un’altra partita in cui fa poco e niente. Nel primo tempo il Genoa regge senza grossi problemi, concedendo solo un sinistro a lato a centro area di Federico Gatti. Tanto che all’intervallo l’Allianz Stadium comincia a fischiare. La Juventus non sale mai di ritmo, ma al 67′ il subentrato Samuel Iling-Junior con un sinistro in diagonale dai sedici metri colpisce il palo. Poco dopo cross da destra e colpo di testa a lato di Dusan Vlahovic. Lo stesso serbo al 75′ nell’area piccola impatta sempre di testa spedendo alto. Proprio al 90′ potrebbe risolverla il subentrato Moise Kean, controllo e destro per il secondo palo del pomeriggio. Nel secondo dei cinque minuti di recupero fallo in attacco segnalato dall’arbitro Antonio Giua a Vlahovic, che protesta e si prende prima giallo e poi rosso. Juventus a -3 dal Milan.

JUVENTUS-GENOA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Juventus-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.