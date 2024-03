Analisi tattica Inter-Napoli (1-1): Inzaghi spreme i suoi, gol regalato

Analisi tattica di Inter-Napoli, terminata 1-1 con i gol di Darmian e dell’ex Juan Jesus. La striscia vincente del 2024 italiano si interrompe così. E il vantaggio dal Milan “diminuisce” a 14 punti. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – La sosta imminente convince Simone Inzaghi a spremere ulteriormente i titolarissimi, lasciando da parte qualsiasi parvenza di modifiche (leggi “rotazioni”). L’Inter costruisce tanto ma concretizza poco e nulla sotto porta. Nota di merito alla difesa alta del Napoli, che manda continuamente in fuorigioco gli attaccanti nerazzurri, Marcus Thuram in particolare. Nella prima metà di tempo la manovra si sviluppa soprattutto sulla fascia destra, poi anche a sinistra. Più di un errore di misura in impostazione. Imperfette anche le combinazioni offensive. Lo sfondamento da gol arriva solo a fine primo tempo, al termine di un rapido contropiede gestito alla perfezione per rimediare all’inferiorità numerica nell’area del Napoli, con Alessandro Bastoni che da sinistra serve bene il sempre puntuale Matteo Darmian in mezzo. Il primo tempo di Inter-Napoli finisce 1-0: Inzaghi può dirsi soddisfatto per il vantaggio nel finale.

Analisi tattica Inter-Napoli: le mosse di Inzaghi

LETTURA – La ripresa si apre con l’ingresso di Yann Bisseck in difesa al posto di Benjamin Pavard, ammonito. La legge di Inzaghi non cambia ma cambia il centrocampo, sempre più dinamico. Da sottolineare l’inversione continua tra Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, quest’ultimo ancora sottotono. L’ammonizione rimediata un quarto d’ora prima “fa fuori” anche Barella, che a metà secondo tempo lascia il campo a Davide Frattesi da mezzala destra. A 10′ dalla fine Inzaghi fa altri due cambi ruolo per ruolo, spostando Darmian a sinistra per fare spazio a Denzel Dumfries sulla destra. Nemmeno il tempo di riposizionarsi che proprio sull’asse Bastoni-Darmian viene preso un rischio che causa il corner (inesistente?) da cui nasce il pareggio di Juan Jesus, dimenticato a un passo dalla porta. Inzaghi si gioca anche la carta Tajon Buchanan largo a sinistra me le ultime azioni, disperate e senza più ordine tattico, portano solo a un potenziale rigore per fallo su Thuram. Alla fine Inter-Napoli vale un punto per entrambe le squadre: un punto guadagnato che si traduce in due persi per come arriva l’1-1 degli ospiti. L’obiettivo Scudetto non è a rischio ma la sosta ora sarà utile per ricaricarsi un po’ dalle fatiche.

