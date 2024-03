Borghi: «Inter, motivazione extra! Con due tasselli fatto passo avanti»

L’Inter ha pareggiato a San Siro con il Napoli mantenendo un vantaggio di +14 sul Milan secondo in classifica. Borghi parla della possibilità di raggiungere i 102 punti della Juventus di Conte come possibile obiettivo per la squadra di Inzaghi ma anche di ciò che si è visto nel match contro gli uomini di Calzona. Poi un appunto sulle eccessive critiche post Champions League

SCORIE – L’Inter fa un altro passettino verso lo scudetto seppur senza battere il Napoli. Secondo Stefano Borghi raggiungere i 102 punti della Juventus di Antonio Conte potrebbe essere un obiettivo extra: «Può essere una motivazione fare 102 punti. Certo, servirebbe un percorso perfetto, dopo 10 vittorie consecutive sarebbe una ciliegina. Secondo me qualche scoria della settimana si è sentita inevitabilmente. Anche per questioni di dispendio energetico. Però stasera si è visto soprattutto l’orgoglio del Napoli che è rimasto attaccato a questa partita cercando di riprenderla.

BATTAGLIE SOLO SULLA CARTA – Prosegue Borghi, dicendo la sua anche sul presunto insulto razzista di Francesco Acerbi a Juan Jesus: «L’Inter ha iniziato forte per reagire alla settimana, poi ha segnato nel finale di primo tempo come spesso accade e di solito è una sentenza. Ha iniziato forte anche il secondo tempo ma il Napoli è stato davvero bravo a rimanere attaccato alla partita. Il presunto insulto razzista di Acerbi? Il fatto che lo dica lo stesso Juan Jesus ha un suo peso, però se lanciamo un certo tipo di messaggi, se intraprendiamo certe battaglie poi vanno combattute».

PASSI AVANTI – Borghi fa poi un appunto alle eccessive critiche post Champions League: «L’Inter ha dichiarato dal giorno 1 che l’obiettivo principale era lo scudetto. La squadra di Inzaghi rimane questa: non solo una squadra che sta facendo risultati ottimi in Italia e che ha numeri migliori del Napoli di Spalletti, che abbiamo giustamente celebrato, ma che gioca anche un calcio innovativo. Inserendo due tasselli come Taremi e Zielinski secondo me ha già fatto un passo avanti su una base di un livello considerevole».