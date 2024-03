VIDEO – Verona-Milan 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Milan, match della ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marco Antonio Bentegodi.



SECONDO POSTO AUMENTATO – Verona-Milan 1-3 nella ventinovesima giornata di Serie A. Il Milan prende due punti sia all’Inter sia soprattutto alla Juventus, portandosi a +3 sul terzo posto. Neanche venti minuti per il primo legno, su tiro di Noah Okafor devia Lorenzo Montipò sulla traversa. Che prende pure Christian Pulisic al 23′. Ma è difficile parlare di sfortuna rossonera, soprattutto perché al 44′ Theo Hernandez vince tre rimpalli in maniera del tutto casuale e trova così lo 0-1. Al 50′ errore della difesa del Verona con Pawel Dawidowicz, si invola Okafor e sul suo tiro respinto da Montipò ribadisce in rete Pulisic per il raddoppio. Bello il gol di Tijjani Noslin al 64′ che illude l’Hellas, con un gran destro dai diciotto metri. Rafael Leao lanciato in contropiede al 70′ si divora il tris, calciando alto. Ma l’1-3 il Milan lo trova al 79′ col primo gol in Serie A di Samuel Chukwueze, al volo su corner respinto.

VERONA-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Verona-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.