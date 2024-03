VIDEO – Roma-Sassuolo 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Sassuolo, posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



BASTA UN GOL – Roma-Sassuolo 1-0 nel posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A. La Roma resta in scia al Bologna e al quarto posto, ben sapendo che per andare in Champions League potrebbe bastare anche il quinto. Quattro minuti e Romelu Lukaku schiaccia di testa, mandando a lato. L’ex numero 90 dell’Inter potrebbe fare molto meglio nel primo minuto di recupero, quando è solissimo e non becca la porta da ottima posizione. Ci pensa Lorenzo Pellegrini al 50′ con il classico gol dell’ex, un destro dal limite che non lascia scampo ad Andrea Consigli. Troppo leggero il Sassuolo in attacco, nonostante a metà ripresa Mile Svilar debba dire di no a un piazzato di Uros Racic. Poi Lukaku si mangia un altro gol, al 73′ su tiro sporcato da Martin Erlic. I neroverdi rischiano di segnare solo su… possibile autogol, con cross da destra deviato da Diego Llorente sul proprio palo.

ROMA-SASSUOLO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Roma-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.