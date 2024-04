SEMPRE PIÙ VERSO LA B − Salernitana-Fiorentina 0-2 nella partita della trentatreesima giornata di Serie A.La Fiorentina alla fine ritrova la luce in fondo al tunnel. Vittoria 0-2 in casa della Salernitana ultima in classifica, quanto basta per uscire dalla crisi dell’ultimo periodo che ha visto la squadra allenata da Vincenzo Italiano conquistare appena tre punti nelle ultime cinque partite disputate. All’Arechi decidono Kouamé al 79′ e il contropiede nel recupero di Ikoné praticamente allo scadere. La formazione di Italiano sale a 47 punti, a 2 dal Napoli e con una partita in meno rispetto agli azzurri. Retrocessione sempre più vicina, invece, per i granata. La squadra di Colantuono, infatti, potrebbe già ricevere la matematica il 25 aprile. In caso di vittoria dell’Udinese nel recupero degli ultimi 20′ contro la Roma al Bluenergy Stadium. I viola chiudono bene la settimana, dopo la qualificazione alle semifinali di Conference League per il terzo anno consecutivo.

