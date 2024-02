Palladino esalta Carboni: «Grande talento, avrà futuro importante!»

Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Monza, sta facendo benissimo in questo campionato. L’allenatore dei brianzoli, in conferenza stampa, ha avuto parole d’elogio per il talento argentino classe 2005

FUTURO – Queste le parole di Palladino: «Carboni? Lui deve pensare a questa stagione, dobbiamo godercelo. È un giocatore di grande talento, io stravedo per lui. Sono felice di allenarlo, per me avrà un grandissimo futuro se avrà questa mentalità. E un ragazzo inquadrato, maturo, lui vuole migliorarsi. Il suo percorso di crescita passa dalla quotidianità degli allenamenti e dalle prestazioni quando viene chiamato in causa. E ancora giovane, può crescere, sono molto contento di Valentin»,