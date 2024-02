Mkhitaryan: «Dobbiamo fare gol subito! Roma squadra nuova»

L’ex Mkhitaryan sarà protagonista in campo all’Olimpico alle 18, quando inizierà Roma-Inter. In attesa del via, il giocatore ha parlato nel prepartita di Inter TV.

PERCORSO DA PROSEGUIRE – Le dichiarazioni di Henrikh Mkhitaryan prima di Roma-Inter: «Sarà una partita difficile contro una squadra che ha un nuovo allenatore, però l’abbiamo preparata bene e vogliamo vincere per continuare il nostro percorso. Non dobbiamo aspettare gli ultimi quindici minuti, ma segnare il prima possibile. Dobbiamo essere attenti tutta la partita, loro sono una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Dobbiamo fare del nostro meglio ed essere concentrati per vincere».