Paganin: «Vittorie Inter importanti per restare dove merita!»

Antonio Paganin commenta l’inizio stagionale dell’Inter, dicendosi contento dei buoni risultati. L’ex nerazzurro, poi, dice la sua sull’arrivo alla Roma di Lukaku.

DOVE MERITA – Antonio Paganin parla dell’esordio stagionale dell’Inter, che viene da due vittorie consecutive in campionato. Nella trasmissione di TMW Radio, l’ex calciatore afferma: «L’Inter ha confermato quello che è stato il trend del finale di stagione ed era importante. Ha raggiunto quello che serviva per rimanere lì, ossia una striscia di risultati che la tenessero dove merita. Cosa che l’anno scorso non è accaduta perché all’inizio aveva zoppicato parecchio. Bello vedere delle squadra che si attrezzano per rimanere ai vertici. La Roma ha fatto un passo da gigante. Però c’è la prova del campo: okay i giocatori ma devi dargli un’identità. Lukaku darà l’identità alla Roma? Io sono come San Tommaso, per cui adesso vediamo».