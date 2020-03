Paganin: “Juventus-Inter? PiÃ¹ importante per i nerazzurri. Il motivo…”

Paganin: “Juventus-Inter? Più importante per i nerazzurri. Il motivo…”

Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, ha parlato del big match in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Per l’ex difensore la sfida è più importante per la squadra di Conte

DERBY D’ITALIA – Antonio Paganin, intervistato da “Tutto Mercato Web”, ha parlato del big match: «Conta più per l’Inter.La Juventus del resto ha ancora a disposizione lo scontro diretto con la Lazio. I bianconeri non potranno contare sulla forza dello Stadium e col Lione non ha brillato anche se ovviamente se la giocherà al ritorno. C’è comunque per la Juventus questo vuoto di dieci giorni e non si sa come si ripresenterà in campo. L’Inter deve vincere per restare in corsa, oltretutto dopo la campagna acquisti di gennaio non potrà certo accontentarsi del terzo posto. Peraltro dovesse perdere, sarebbe un ko che peserebbe dopo aver perso con la Lazio».

UOMO PARTITA – Paganin ha poi parlato di chi potrà essere decisivo per i nerazzurri: «Potrei dire la coppia d’attacco ma credo che sarà fondamentale il modo in cui Conte gestirà i cambi, perchè li ha. Ripeto, la Juve arriva da dieci giorni di buio e non si sa come sarà. L’Inter deve far risultato, è l’ultimo treno per non sganciarsi dalla lotta scudetto. Handanovic? Con lui Conte recupera un giocatore fondamentale».