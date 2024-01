Paganin: «Inzaghi cresciuto, ma non ancora grande. Lo Scudetto»

Simone Inzaghi ancora viene condannato per lo Scudetto perso con il Milan, deve perciò farsi perdonare. Antonio Paganin lo ricorda su notizie.com.

ALLENATORE – Antonio Paganin dice questo: «Simone Inzaghi? Lo scorso anno a fine campionato sono arrivate 13 sconfitte, non hanno permesso all’Inter di rimanere agganciata al Napoli in classifica. Qualcosa mancava. E poi il percorso in Champions non si era ancora delineato. Per me ci sono i grandi e i buoni allenatori, Inzaghi è un ottimo tecnico. Per diventare grande deve vincere il campionato. Bisogna saper motivare la rosa al massimo ogni giornata, l’Inter due anni fa ha perso lo Scudetto nel recupero con il Bologna. Ora anche Inzaghi ha imparato a gestire meglio le situazioni. Prima cambiava subito i giocatori ammoniti, una volta l’ha fatto anche al 30. L’Inter deve stare attenta alla Juventus, ha un dna pericoloso. Sono curioso di vedere come e se Inzaghi la spunterà sulla squadra di Allegri. Adesso ha un atteggiamento diverso, dietro ha una dirigenza forte e che lo fa stare tranquillo».