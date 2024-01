Cesari: «Magnani fa fallo su Arnautovic. Bastoni anche su Duda»

Inter-Verona è oggetto di analisi per gli episodi arbitrali più discussi del weekend. Graziano Cesari giudica in questo modo Fabbri su Pressing.

GIUDIZI – Graziano Cesari analizza tutto ciò che è successo in Inter–Verona: «Sul pareggio di Henry Magnani fa un intervento su Arnautovic e l’arbitro dice di proseguire. Arnautovic trattiene Magnani, ma il difensore ha entrambe le mani sulle spalle del calciatore. La settimana scorsa per Genoa-Inter hanno detto dello stesso episodio che è sempre fallo. Perché ora non viene concesso? Magnani non prende mai la palla, è fallo questo e netto. Bisseck-Strootman, gli arbitri hanno ammesso l’errore, ieri nessuno. Il gol di Frattesi? Bastoni cambia la traiettoria di corsa e colpisce Duda. I due si erano già toccati, non andavano d’accordo. Fabbri dice che il calciatore del Verona si alza e lo guarda, ma questo non vuol dire nulla. Non ha risvolti sul fatto che sia fallo o meno. Il Var doveva intervenire come accaduto in Juventus-Verona per Faraoni».

DUBBI – Cesari ha continuato: «Perché in alcuni episodi Nasca non interviene? Il pugno di Gatti su Djuric, il fallo di Bastoni su Duda. Non c’è spiegazione delle sue scelte, sembra che il calcio sia diventato un altro sport. Sul rigore concesso al Verona Fabbri non vede il fallo, è vicinissimo e non prende una decisione. Non ne prende mai una nella partita, è questo il dramma. Corretto alla fine il rigore per il calcio su Darmian, molto simile a Dumfries-Alex Sandro in Inter-Juventus. C’è un altro episodio: in questa situazione Barella contesta la decisione del direttore di gara, si ferma e butta il pallone via. Non si fa, bisogna stare attenti ed è da ammonizione».