Zazzaroni, allusioni gravissime: «Marotta bravo con le istituzioni»

Ivan Zazzaroni lancia il sasso e nasconde la mano su Giuseppe Marotta e il momento dell’Inter. Il suo pessimo intervento su Pressing.

INTER-VERONA – Ivan Zazzaroni non ha limiti: «C’è gente che non sa utilizzare il Var. Ci sono episodi così oggettivi che è difficile sbagliare. Quello che è accaduto a San Siro è allucinante, Nasca che cosa ha guardato? Gomitata volontaria di Bastoni nell’azione del gol. Minano la credibilità di una categoria, è talmente chiaro, lampante e evidente l’errore che mettono in discussione tutto. Io mi chiedo cosa passa nella testa di questi specialisti. Non faccio processi all’Inter, questo è un fatto oggettivo però. Io non ne faccio questione di tifo, basterebbe dire che è stato commesso un grossissimo errore. Gli juventini sono quelli che stanno dicendo che l’Inter è aiutata dal “palazzo”, che sta crollando tra l’altro di giorno in giorno. Credo che l’Inter abbia un dirigente che è dà 10-0 agli altri, questo sottintende che è uno che sa gestire situazioni difficili. Marotta è più abile di altri nei rapporti, nella comunicazione ed è un dato di fatto. Marotta è bravo con le istituzioni, tanto di cappello con le presidenze volanti. L’Inter ha meritato il primo posto, è la squadra più forte e non c’è nessuna ombra. L’episodio però è allucinante, bisogna discuterne»