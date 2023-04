Paganin: «Inter, similitudini col ’94! Ma quarto posto determinante»

L’Inter della stagione 1993/94 vinse la Coppa Uefa dopo aver chiuso il campionato con ben 14 sconfitte. Un rendimento molto simile a quello attuale. Ne parla Paganin

NO ALL-IN − Alla vigilia della gara col Benfica, parla Massimo Paganin: «Vedo le similitudini. Noi perdemmo ben 14 partite in A, di cui 9 nelle ultime 12. Non avevamo nulla da chiedere al campionato ed eravamo concentrati solo sulla coppa, la nostra era una squadra in costruzione. L’Inter di oggi ha perso tanti, troppi punti, con squadre che lottano per la salvezza. I nerazzurri non devono pensare ad un all-in, ossia al puntare tutto sulla Champions, ma devono lottare anche per il quarto posto, che è determinante».

NON TRALASCIARE IL CAMPIONATO − Poi Paganin sull’importanza del quarto posto: «Non deve essere un sogno, ma una convinzione quella di poter arrivare il più in là possibile. In Champions, ma pure in campionato, dove non dovresti ridurti a rincorrere per ottenere punti determinanti alla fine della stagione. E ricordiamo che l’Inter è pure in semifinale di Coppa Italia. Per gli interisti deve esserci gioia e consapevolezza di essere arrivati a questo punto nelle coppe. E il campionato non deve inquinare il resto. Far bene in A significa togliersi i pensieri negativi e preparare bene le altre gare. Le “colpe” devono essere divise tra tutti, dirigenza, squadra e tecnico».

Fonte: Tuttosport − Simone Togna