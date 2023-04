De Vrij al lavoro per esserci contro il Benfica mercoledì – TS

Stefan De Vrij è uscito anzitempo contro il Monza per un problema. L’olandese sta lavorando per esserci in Champions League.

RECUPERO – Stefan De Vrij è al lavoro per recuperare dall’infortunio subito contro il Monza. Un problema alla caviglia destra lo ha costretto a uscire prima. Il difensore nella giornata di ieri ha svolto lavoro differenziato. Secondo quanto riporta Tuttosport rimane l’ottimismo dello staff medico per il recupero in vista della gara contro il Benfica. L’olandese finirebbe comunque in panchina, Simone Inzaghi confermerà il terzetto composto da Bastoni-Acerbi-Darmian.