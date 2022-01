Paganin: «Inter, gap con Juventus colmato e superato. Lavoro importante»

Massimo Paganin, ex giocatore nerazzurro, ha parlato di vari temi legati all’Inter. Sul gap con la Juventus fino alla Champions League e al lavoro importantissimo di Inzaghi e dirigenza

CAMBIO CICLO − Paganin sul gap tra Inter e Juventus: «L’Inter è partita prima con il nuovo progetto e viene da tre anni di duro lavoro. Ha colmato il gap con la Juventus riuscendo anche a superarla. Il percorso è iniziato due anni fa, quando i nerazzurri di Conte sono arrivati secondi in campionato e in finale di Europa League, riuscendo a costruire gettare basi importanti. Nel frattempo la Juve ha cambiato tre allenatori, passando per Sarri, Pirlo e per il ritorno di Allegri, perdendo quel vantaggio che aveva conquistato sul campo. Grazie alla vittoria dello scudetto l’Inter ha acquisito una consapevolezza importante, interrompendo la supremazia dei bianconeri che durava da nove anni. In Supercoppa l’Inter di Inzaghi ha gestito la gara nel miglior modo possibile, meritando di vincere».

CHIAVE − Paganin sulla linea guida dei nerazzurri: «La squadra in campo riflette ciò viene trasferito dall’allenatore e soprattutto dalla società. Il contesto nel quale operi fa la differenza. Il lavoro svolto da Marotta, così come quello di tutti i componenti della squadra, è stato importante. Inzaghi è stato messo nelle condizioni migliori per raggiungere determinati risultati. Nonostante le partenze di Lukaku, Hakimi ed Eriksen è comunque riuscita a fare bene. Lo stesso Marotta, ad inizio stagione, aveva spiegato di aver costruito un gruppo importante, che puntava nuovamente allo scudetto. Ci sono ancora molte gare prima della fine del campionato. Però è già stato vinto un trofeo e ha mantenuto le distanze dalla Juventus, cosa non semplicissima. La vittoria della Supercoppa ha dato consapevolezza».

EUROPA − Sul percorso europeo, questo il commento di Paganin: «Il Liverpool è una squadra costruita per giocare al massimo in Champions League. Tra tutte le squadre che potevano affrontare, i Reds sono tra le più scomode. Il calcio è bello per questo. Anche l’Inter del Triplete ha dovuto superare ostacoli importanti. Credo, però, ci sia ancora da costruire la giusta consapevolezza a livello europeo. Contro gli inglesi, nonostante loro siano favoriti, si parte comunque dallo 0-0. L’Inter sta facendo davvero bene. Ha l’opportunità di misurarsi con un avversario importante, così come contro il Real Madrid nel girone. In Spagna la squadra di Inzaghi ha giocato con tranquillità, credendo nei propri mezzi. Deve solo migliorare alcune dinamiche come – ad esempio – sfruttare maggiormente le occasioni create».

NUMERI− Paganin esalta le statistiche dei nerazzurri: «Non mi aspettavo che facessero così bene. Soprattutto dal punto di vista del gioco. E’ veramente piacevole vedere questa squadra. Inzaghi ha dato maggiore serenità, liberando alcuni giocatori da determinanti vincoli. A livello europeo sono tra le squadre che hanno creato maggiori occasioni. Lautaro ha realizzato 11 goal in campionato ma avrebbe potuto farne il doppio, ad esempio. La squadra crea davvero tanto e i 16 giocatori andati in rete in questa prima metà ne sono la prova».

INZAGHI − Infine, chiude sul lavoro del tecnico: «E’ stato fatto un lavoro importante che può sembrare scontato, però è frutto di un progetto lungo tre anni. Non mi stupisce che l’Inter sia ai vertici. Anche se sicuramente a inizio stagione c’erano alcune perplessità riguardanti le capacità di Simone Inzaghi di poter vincere. Oltre che di saper gestire un gruppo così forte. All’Inter giochi per vincere in qualunque competizione e l’allenatore ha risposto benissimo. Una volta trovato l’equilibrio le cose sono andate nel verso giusto, è stato fatto tutto in maniera eccellente».

Fonte: Footballnews24