Venezia, ecco Nani! Rinforzo internazionale prima dell’Inter

E’ in corso il calciomercato invernale e molte squadre si stanno rinforzando per la seconda parte di stagione. L’ultima a farlo è stato il Venezia prossimo avversario dell’Inter il 22 gennaio con il colpo Nani.

COLPO – Il mercato invernale, apertosi il 3 gennaio, è in pieno svolgimento. Molti club di Serie A si stanno rinforzando e stanno mettendo a segno colpi per la seconda parte di stagione. Una di questa è il Venezia che poco fa ha ufficializzato l’arrivo di un calciatore internazionale, l’ex Manchester United Nani.

Il calciatore ex Red Devils ma anche ex Lazio è stato ufficializzato poco fa dal club ligure. Nani arriva dalla MLS americana dove era andato a giocare con l’Orlando City. Un colpo importante per l’attacco del Venezia in vista della sfida all’Inter del prossimo 22 gennaio a San Siro prima della sosta.