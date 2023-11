Paganin: «Inter la più affidabile. Juventus con i denti, Milan c’è ancora»

Antonio Paganin fa il punto sulle tre big di Serie A ed esprime il suo parere sulla possibilità di conquistare lo scudetto. Le parole dell’ex calciatore dell’Inter anche su Juventus e Milan.

CORSA A TRE – Dopo le prime dodici giornate di Serie A Antonio Paganin traccia un bilancio su Inter, Juventus e Milan. Sulle prime tre squadre in classifica in campionato l’ex nerazzurro dichiara a TMW RADIO: «L’Inter è una squadra un po’ più verticale. Costruisce con grande facilità, trova la porta e i numeri certificano questo. La Juventus è lo specchio di quello che è la sua guida tecnica. Basta analizzare anche l’ultima partita contro la Fiorentina: con il minimo legale ha ottenuto il massimo risultato. Non so per quanto questo possa permettergli di rimanere lì. La Juventus non è una squadra spettacolare, l’Inter invece in termini di manovra e di facilità di trovare la porta è molto più affidabile. La squadra di Inzaghi ha qualcosa in più, quella di Allegri per adesso rimane attaccata solo con i denti. Lotta a due per lo scudetto? No perché nonostante le piccole problematiche che ha avuto, reputo ancora il Milan la più seria candidata a poter contrastare l’Inter per un eventuale scudetto».