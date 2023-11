Nesti: «Vendita Inter, Zhang a lungo presidente. Superato difficoltà»

Nelle scorse ore si è fatta strada la notizia di un investitore pronto ad avanzare un’offerta a Zhang per l’acquisto dell’Inter. Carlo Nesti, intervenuto su Radio Sportiva, dice la sua sull’argomento.

ANCORA COMPETITIVA – Steven Zhang potrebbe davvero passare il testimone della Presidenza dell’Inter? Carlo Nesti non è totalmente d’accordo. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Credo che alla fine Zhang sarà sempre, e ancora per parecchio, il presidente dell’Inter. Mi sembra che abbia già superato già dei momenti difficili. Ricordo l’anno scorso un comunicato rivolto a tutti i dirigenti nerazzurri in cui sembrava quasi dare un addio. Era la dichiarazione di una grande difficolta di poter coesistere con le altre grandi potenze calcistiche. Invece lui rimasto e non possiamo dire che l’Inter in questi anni si sia indebolita. Ha vinto soltanto uno scudetto ma poi uno l’ha sfiorato e quest’anno è assolutamente favorita per il titolo. Riesce a mantenersi ad altissimo livello nonostante precise difficoltà di carattere economico. Io un cambiamento all’orizzonte non lo prevedo».