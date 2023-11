ESCLUSIVA IN – Zilliacus: «Nostra offerta in linea con valore Inter. Voglio…»

Thomas Zilliacus, l’imprenditore finlandese estremamente interessato all’Inter, ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva per Inter-News.it. Di seguito il suo intervento e le precisazioni sull’offerta che arriverà a Steven Zhang per il club nerazzurro.

OFFERTA – Dopo le notizie uscite in mattinata Thomas Zilliacus ci ha tenuto a fare precisazioni per noi di Inter-News.it. La situazione societaria dei nerazzurri è in dubbio, Steven Zhang ha una data di scadenza a maggio per il rifinanziamento del debito con Oaktree Capital Management o la cessione del club. L’imprenditore finlandese ha dichiarato: «Non posso dire quanti investitori ci saranno, è un’informazione riservata. Abbiamo fatto la nostra personale valutazione. La nostra offerta sarà in linea con quello che crede il club sia il valore dell’Inter ad oggi».

OBIETTIVO – Zilliacus ha aggiunto: «Io voglio rendere l’Inter il miglior club non solo in Italia ma in Europa e dopo nel mondo. La mia azienda, Circle of Champions, ha brevettato servizi per i 500 milioni di tifosi dell’Inter in tutto il mondo. Questi servizi porteranno nuove entrate significative che consentiranno all’Inter di acquistare nuovi giocatori forti per costruire ulteriormente la squadra».

