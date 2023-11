Inter, 90 minuti con il Salisburgo per evitarne altri 90. La chance

L’Inter sarà impegnata mercoledì alle ore 21 contro il Salisburgo in Austria per chiudere il discorso qualificazione. Vittoria fondamentale per un motivo nelle idee di Simone Inzaghi.

QUALIFICAZIONE – L’Inter in Champions League ha percorso un cammino quasi perfetto fino ad ora. Un solo pareggio, ma guadagnato ai danni della Real Sociedad in Spagna, poi due vittorie consecutive a San Siro con Benfica e Salisburgo. Sette punti nel gruppo D a +4 dall’Europa League che valgono il primo posto condiviso con gli spagnoli. Mercoledì in Austria ci sarà la quarta partita, ancora con il Salisburgo ma in trasferta. Un solo obiettivo e per uno specifico motivo: vincere!

Inter, calendario di fuoco!

MOTIVO – La settimana di fine novembre sarà di fuoco per i nerazzurri. Il 26 appuntamento con lo scontro diretto per il primo posto in campionato contro la Juventus all’Allianz Stadium. La partita sarà forse la più importante di questo inizio di stagione, ma non finisce qui il tour de force. Il 29 viaggio verso Lisbona per il match con il Benfica. In caso di vittoria con il Salisburgo però l’Inter andrebbe in Portogallo senza l’obbligo di vincere, visto che la qualificazione sarebbe già matematica. Il 3 dicembre a chiudere la settimana da incubo Napoli-Inter. Simone Inzaghi deve assolutamente ottenere i tre punti in Austria, non esiste altro risultato se non si vuole perdere terreno in Serie A.