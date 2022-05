Padovan: «Sorpasso? Combattuto su 2 idee ma l’Inter ha colpe! Società 8»

Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sulla lotta finale per lo Scudetto con Inter e Milan protagoniste. Una considerazione anche sul lavoro delle due proprietà

VISIONI DIVERSE − Così Padovan sul possibile ribaltone dell’Inter sul Milan: «Da una parte, dopo che il Napoli non ha vinto avevo detto che lo Scudetto l’avrebbe vinto l’Inter. Dall’altra, mi ha smentito la squadra rossonera. Va nella bocca del lupo, il Sassuolo, potendo perdere. Ho visto tanti Scudetti persi all’ultima giornata, perché il Milan non potrebbe perderlo? C’ero a Roma, a Perugia. E’ possibile che ciò accada ma mi trattiene una cosa. Quelle squadre, Inter e Juventus, erano stanche, sfiduciate e non facevano addirittura più risultati. Il Milan invece è in fiducia, sta bene. In bocca al lupo e che vinca il migliore. La differenza tra Inter e Milan è veramente minima. Ma l’Inter, se lo perde, lo avrà mangiato. Compromette tutto con il Derby. E’ avanti 1-0, domina, ha 5′ di black-out dove Giroud fa il gol. Si è invertita la rotta producendo anche il jolly pareggio».

DIRIGENZE − Padovan elogia il lavoro delle due società: «Bel voto comunque ad entrambe le dirigenze, 8. Suning ha dovuto affrontare tanti problemi interni e con la Cina. Hanno però un management forti entrambi, hanno proprietà forti. Ma sono sia Inter che Milan proprietà transitorie, ma fanno gola perché sono marchi importanti. Ciò che non ha appeal, non sono le squadre ma è il nostro campionato».