Il Napoli chiude alla grande: tris a La Spezia. Brutto episodio sugli spalti

Spezia-Napoli 0-3. Vittoria convincente degli azzurri che sbancano il Picco con un tris costruito nel primo tempo. Festa rovinata per gli scontri sugli spalti

TRIS − Chiudono il loro campionato Spezia e Napoli. Al Picco, match senza storia con la squadra di Luciano Spalletti ancora concentrata per chiudere in bellezza la stagione. Partita, comunque, senza grandi pretese di obiettivi con i liguri già certi della salvezza così come degli azzurri del terzo posto e della qualificazione in Champions League. Pronti-via e al quarto minuto il Napoli è già in vantaggio. Grande percussione di Politano che si mette in proprio, arriva sul limite dell’area e col sinistro fa subito 0-1. Dopo una manciata di minuti, il signor Marchetti ferma temporaneamente il gioco per qualche problema sugli spalti tra le due tifoserie (vedi articolo). La gara riparte dopo circa 12 minuti praticamente con lo stesso canovaccio antecedente. Il Napoli gioca e lo Spezia subisce. Al 25′ arriva il raddoppio di Zielinski che sfrutta un rimballo scaraventando in rete alle spalle di Provedel. Sul finire di primo tempo, gli azzurri trovano anche la terza rete con Demme, che pescato da Petagna insacca battendo ancora l’estremo difensore aquilotto. Nella ripresa, tanti cambi da una parte e dall’altra con lo Spezia che prova a segnare il gol della bandiera con Manaj ma la sua conclusione sbatte contro la traversa. Il match termina 0-3 dopo appena un minuto di extra-time.