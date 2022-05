Inter o Milan, countdown terminato: la pazza lotta Scudetto è al capolinea

Tra un paio d’ore, la Serie A avrà il suo verdetto finale. Lo Scudetto diviso a metà tra Inter e Milan a 150 km di distanza. Milano e l’Italia calcistica fremono

COUNTDOWN FINITO − Il giorno è arrivato. Inter e Milan sono a poche ore dal verdetto finale: lo Scudetto sarà rossonero o nuovamente nerazzurro? Milano ribolle e non solo per il caldo africano così come tutta l’Italia filo rosso-neroazzurra. Alle 18, iniziano gli ultimi 90 minuti della lotta Scudetto, una lotta avvincente, appassionante e totalmente non scontata. Una lotta che ha visto partire in volata il Milan, avanti di 7 lunghezze nel day-after del Derby d’andata di campionato (1-1). Una bagarre che avuto il recupero e il grande sorpasso dell’Inter che in meno di due mesi ha rosicchiato ben 11 punti ai cugini portandosi a +4. Un duello che dopo 38 giornate si deciderà a distanza di 150 km sull’asse Milano-Reggio Emilia. Milan avanti di due punti e con il jolly pareggio in tasca; l’Inter con un solo grido: vincere e pregare. Alle 19.50, arriverà il verdetto: Il Milan/Inter è campione d’Italia.