Padovan: «Milan fino a ieri aveva rubato l’occhio ma Inter implacabile: i motivi»

Giancarlo Padovan ha parlato di Inter e Milan a seguito del derby vinto nettamente per 5-1 dalla squadra nerazzurra.

DERBY – Queste le parole di Giancarlo Padovan dopo il derby Inter-Milan a Sky Sport 24. «Secondo me, l’Inter è stata in difficoltà dopo l’1-0, intorno alla mezz’ora, lì ha sofferto qualcosa e, come si diceva una volta, nel momento non dico peggiore per l’Inter, ma insomma il più difficoltoso è andata a fare il 2-0 e a quel punto la partita si è chiusa. Io devo dire che in sede di pronostico, come diceva il grande Pizzul, non avevo dato scampo al Milan, cioè il Milan poteva solo perdere e perché aveva dei problemi in difesa, e si è visto, anche per il punteggio, e perché non è ancora una squadra matura. È una squadra che gioca bene. Fino a ieri aveva rubato l’occhio, era una squadra forse che giocava meglio, però l’Inter è implacabile perché non ti lascia giocare, non ti fa giocare perché è un grande pressing, chiude tutte le linee di passaggio e, quando riparte, riparte con 5 uomini d’attacco».