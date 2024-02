Padovan: «L’Inter può rendere vano un vantaggio della Juventus»

L’Inter arriva al derby d’Italia di domenica sera contro la Juventus con un punto di vantaggio e una partita in meno. Padovan va anche oltre la supersfida della ventitreesima giornata di Serie A, con l’indicazione per tutto febbraio.

IL PRONOSTICO – Giancarlo Padovan sottolinea spesso come non sia bravo a prevedere i risultati. Perciò c’è da aver “paura” delle sue dichiarazioni a Radio Radio – Lo Sport: «L’Inter è assolutamente favorita, secondo me a febbraio da oggi fino al 28 chiuderà il discorso campionato. Può andare e per me andrà a +7, poi si può dedicare alla coppa e rendere vano il fatto che la Juventus non fa la Champions League. Ma io sbaglio spesso, quindi non è da prendere seriamente».