Sensi dall’Inter al Leicester saltata, ecco cosa non ha funzionato

La notizia della tarda serata è che – purtroppo – Sensi dall’Inter al Leicester City non si farà. Il centrocampista ora dovrà fare ritorno a Milano: Fabrizio Romano spiega perché l’affare è saltato.

DI RIENTRO – Stefano Sensi si è fatto un viaggio in Inghilterra a vuoto. Il centrocampista dell’Inter è partito nel giovedì appena concluso direzione Leicester, dove avrebbe dovuto firmare col club capolista in Championship. Sembrava tutto fatto, finché non sono spuntati fuori dei piccoli dettagli che – purtroppo – hanno fatto la differenza. Fabrizio Romano, che già aveva annunciato come la trattativa fosse saltata, spiega su Twitter il perché. Sensi aveva completato le visite mediche col Leicester City, ma il problema è sorto fra i due club per la cifra del prestito e i termini di pagamento. Tutto questo per un giocatore in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, ossia fra neanche cinque mesi. Enzo Maresca, manager delle Foxes, voleva Sensi sin dal primo giorno della sessione invernale di mercato, ma ora dovrà farne a meno. Così come l’Inter non potrà contare su un piccolo guadagno in entrata e un risparmio sull’ingaggio. Sensi a questo punto nella giornata di oggi – venerdì 2 febbraio – farà ritorno a Milano, senza il trasferimento.