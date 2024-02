Inter-Juventus, Allegri rischia? Cambia una preferenza dal 1′ – SI

Iniziano a delinearsi le prime scelte degli allenatori per Inter-Juventus. Stando agli ultimi aggiornamenti Allegri potrebbe rischiare, con una preferenza che cambia.

CAMBIAMENTO – Giorno dopo giorno ci si avvicina alla maxi sfida di domenica prossima. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri continuano a preparare Inter-Juventus, cercando di soppesare e valutare al meglio le scelte di campo. Se l’allenatore piacentino sembra avere pochi dubbi, qualche ballottaggio potrebbe esserci sulla panchina bianconera. Fino a poche ore fa il titolare in attacco destinato ad affiancare Dusan Vlahovic sembrava essere Kenan Yildiz. Stando all’aggiornamento di Giovanni Albanese in collegamento su Sportitalia le quotazioni stanno cambiando. Ora è Federico Chiesa ad essere il favorito per scendere in campo dal 1′ insieme al compagno di reparto serbo. Dunque, in Inter-Juventus Allegri potrebbe rischiare di rilanciare dal 1′ l’attaccante italiano, nonostante sia da pochissimo rientrato in gruppo ed è assente dal campo da tre partite.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.