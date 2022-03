Padovan: «Inter preoccupante ma giocare prima ora può aiutarla! Se vince…»

Padovan commenta lo 0-0 di Milan-Inter di Coppa Italia. Il noto giornalista, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, evidenzia sia i problemi nerazzurri sia quelli rossoneri. E ciò si riversa anche sulla lotta scudetto in Serie A, in cui il Napoli può sfruttare il momento

DERBY SENZA VINCITORI – L’analisi di Giancarlo Padovan dopo lo 0-0 di San Siro non premia nessuno: «Il Derby di Milano è finito 0-0 per il Milan, perché il Milan ha fatto di più. Io dell’Inter ricordo l’occasione più pericolosa quella in cui Alessio Romagnoli salva su Edin Dzeko, che avrebbe fatto certamente gol se non si fosse immolato. Infortunandosi, anche. Però l’Inter è preoccupante. Sono due squadre preoccupanti. Perché da questo derby si aspettava la rinascita di una delle due. L’Inter continua a non segnare e il Milan continua a non vincere. Entrambe continuano a non vincere ma per l’Inter, non segnando, è difficile vincere (ride, ndr)».

OCCHIO AL NAPOLI – Padovan torna a parlare della lotta a tre in Serie A: «Ora proiettiamo questo derby sulla corsa scudetto. Credo che l’unico a essere felice sia Luciano Spalletti, che vede due avversare – da rispettare e temere – in grande difficoltà. E il Napoli domenica ospita proprio il Milan: sarà una partita decisiva. Potrebbe anche aiutare l’Inter giocare prima degli altri venerdì, contro la Salernitana. Ed è sicura, se vince, che ritornerebbe a vincere e comincerebbe a dire di avere anche una partita da recuperare a Bologna. Tornando a essere una squadra normale, come era tre mesi fa e ora non lo è. Questo potrebbe ridarle la testa. Il che non garantisce niente, perché un punto di vantaggio è niente adesso. Ma alla fine può contare…».