Biasin: «Peggior Inter stagionale, livello ora sotto zero! Il rigore su Giroud…»

Biasin dice la sua sul pareggio nel primo Derby di Milano di Coppa Italia. Il giornalista di Libero e tifoso interista, intervenuto a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, prende le difese di alcuni calciatori nerazzurri puntando il dito su altri protagonisti dell’Inter

SQUADRA – Stavolta Fabrizio Biasin è davvero critico sulla prestazione nerazzurra: «Ieri è finita 0-0, vediamo al ritorno cosa succede con il gol in trasferta che esiste solo in Coppa Italia quest’anno! L’Inter ieri ha giocato la peggior partita dell’era Simone Inzaghi, senza ombra di dubbio. Anche quando non sono arrivati i risultati e ha perso, sono arrivate le prestazioni. Ieri no. L’Inter non mi è piaciuta. Ci sono giocatori a terra, più mentalmente che fisicamente. Perché l’Inter ha corso più del Milan ma evidentemente ha corso male. Il dinamismo è scomparso dopo due mesi giocate ad alti livelli. Ora il livello è sotto zero».

SINGOLI – Biasin puntualizza una questione: «Non me la prendo con Nicolò Barella stanco, ma con chi dovrebbe dargli la mano. E con chi entra al suo posto a 20′ dalla fine, giochicchiando e sbagliando passaggi elementari (si riferisce ad Arturo Vidal ma non solo, ndr). E non me la prendo nemmeno con Lautaro Martinez, che è in un momento difficilissimo. Se non vede la porta, dovrebbero pensarci gli altri! La buona notizia è che da venerdì torniamo a vedere in campo, magari con continuità, Joaquin Correa e la novità Robin Gosens. Perché ora servono nuove energie». Sul contatto tra Milan Skriniar e Olivier Giroud in area, Biasin la pensa così: «Penso che quel rigore si potesse dare, assolutamente. Continuo a pensare che ci sia un clamoroso errore a monte: il VAR che deve sottostare alle decisioni dell’arbitro in campo! Bisogna invertire questa cosa».