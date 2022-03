Skriniar: «Inter voleva di più ma pareggio buono per com’è andata! Il Milan…»

Skriniar non è soddisfatto della prestazione offerta dall’Inter in Coppa Italia contro il Milan. E proprio per questo accetta di buon grado il risultato. Il difensore nerazzurro, intervistato da Sport Mediaset, commenta brevemente lo 0-0 di San Siro

PAREGGIO DA ACCETTARE – Lo 0-0 di Milan-Inter in Coppa Italia fa vedere il bicchiere mezzo pieno a Milan Skriniar: «Volevamo di più. Però, visto come è andata, è un pareggio – diciamo – anche buono. Perché non abbiamo creato tanto. E il Milan magari ha creato un pochettino di più». Questo il breve commento del difensore slovacco nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset al termine dell’andata delle Semifinali di Coppa Italia.