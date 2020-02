Padovan: “Inter, partita notevole non il derby. Scudetto, non mi tiro indietro”

Padovan da tempo dice che l’Inter vincerà il campionato. Il giornalista non si smentisce nemmeno stasera e, ospite di “Sky Saturday Night”, ribadisce il suo pronostico sui nerazzurri e parla del derby di domani contro il Milan.

I FAVORITI – Giancarlo Padovan non ha dubbi sull’Inter per il derby di domani: «Gli tocca vincere e vincerà, secondo me. La metto così perché io sono uno di quelli che viene qua, da tempo, a dire che l’Inter vincerà lo scudetto. Non posso tirarmi indietro adesso, sul più bello non posso dire che non lo vincerà. Lo vincerà, secondo me, e domani va a pari punti con la Juventus. Certo ha un calendario non semplicissimo, però ha una grande determinazione e una grande voglia: il suo allenatore la trasmette. Per me la partita notevole, quella che indirizza tutto, è con la Lazio: più ancora che il derby, perché con la Lazio è uno scontro alla pari, più o meno. Poi naturalmente lo scontro diretto in casa della Juventus. L’Inter è meglio e sta meglio, l’Inter non ha dubbi se non in porta. Ha più scelta nella rosa, ha dei giocatori come Christian Eriksen, che è solo l’ultimo, e Ashley Young che non è l’ultimo arrivato e si è inserito subito. L’Inter ha il propellente del risultato di stasera».