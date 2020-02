Pazzini: “Idolo tifosi Inter? Verona nostro campionato, poi normale”

Condividi questo articolo

Pazzini è stato l’eroe di questa sera, segnando all’86’ il gol partita in Verona-Juventus 2-1 (vedi articolo). L’attaccante, all’Inter da gennaio 2011 ad agosto 2012 (ma decisivo, soprattutto, il 25 aprile 2010 con la doppietta in Roma-Sampdoria 1-2), ha parlato intervistato da “90° minuto del sabato” su Rai Sport + del “favore” da ex.

DI NUOVO DETERMINANTE – A Giampaolo Pazzini, dopo aver deciso Verona-Juventus, viene chiesto cosa pensi del fatto di essere di nuovo idolo dei tifosi dell’Inter: «Noi dobbiamo fare il nostro campionato, poi è normale che battendo la Juventus che è in lotta per lo scudetto… Dobbiamo guardare solo a noi, stasera potevamo fare una grandissima impresa e ci siamo riusciti. Sono molto contento, ma ho sempre cercato in carriera di dare il massimo quando chiamato in causa. Quando ci sono riuscito sono stato sempre molto contento. La squadra ha dato veramente il cuore, è una grande soddisfazione che ci porteremo dentro per tantissimo tempo».