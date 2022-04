Padovan: «Inter insufficiente contro la Juventus! Le dico attenta perché….»

Padovan si esprime sulla corsa al tricolore in Serie A e cambia opinione rispetto al periodo pre-crisi nerazzurra. Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport 24 sia a “Il Calcio è Servito” sia a “Pomeriggio Sky Sport 24”, dettaglia la sua nuova posizione che penalizza l’Inter nonostante la vittoria in casa della Juventus

TRAPPOLA VERONA – La lotta scudetto vista da Giancarlo Padovan non pende più verso la città di Milano: «Nell’ultimo turno ha rallentato il Milan ma questo tipo di rallentamento è tipico di tutte e tre le squadre in vetta. La lotta scudetto dipende dal ritmo che riusciranno a tenere queste tre nelle prossime giornate. Non sono così sicuro che sarà uno sprint a tutto gas. Credo e temo che in mezzo all’ultimo turno ci siano delle trappole. E che qualcuno possa rallentare ancora. Secondo me Inter-Verona è una partita complicata. Perché l’Hellas Verona sta bene, non ha nessun grillo per la testa, né verso l’alto né verso il basso della classifica. Il Verona è una buona squadra, gioca un buon calcio. L’ho vista bene contro il Genoa e dico: attenta Inter! Non dico che perda, ma antenne dritte…».

PROBLEMA IN ATTACCO – Padovan vede una differenza in favore del Napoli: «Non le vedo andare tutte tre al massimo. Tanto passa dai bomber. Gli attaccanti di Inter e Milan non segnano da un mese esatto, mentre il Napoli ha risolto le sue partite non belle proprio grazie ai gol di Victor Osimhen (vedi aggiornamento, ndr). Ma se ora viene a mancare lui diventa un piccolo problema anche per il Napoli. Le milanesi in questo periodo fanno fatica a trovare il gol, soprattutto con gli attaccanti. L’Inter, ad esempio, ha un Edin Dzeko e un Lautaro Martinez in meno. Ma c’è la variante Joaquin Correa o Alexis Sanchez, ancora meglio».

MILANO IN CRISI – Infine, Padovan ribadisce qual è il problema attuale delle due squadre di Milano: «Le milanesi sono in crisi anche di gioco. Inter e Milan nell’ultimo periodo non hanno giocato come avrebbero dovuto, soprattutto l’Inter. E mi riferisco in particolare all’ultima prestazione a Torino, assolutamente insufficiente da tutti i punti di vista contro la Juventus. Anche se coronata dalla vittoria finale, perché nel calcio queste cose capitano…». Questo il pensiero di Padovan, che sembra aver perso fiducia nel bis tricolore dell’Inter.