Bucchioni: «Juventus-Inter, non c’erano delle immagini al VAR. Era da dire»

Bucchioni, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, è tornato sulle polemiche per il rigore chiesto dalla Juventus contro l’Inter. A suo avviso il VAR non aveva altre immagini oltre a quelle passate in TV, che di certo non danno la sicurezza che l’intervento di Bastoni su Zakaria fosse dentro o fuori area.

POCO NITIDE – Su Juventus-Inter si parla ancora dell’intervento di Alessandro Bastoni su Denis Zakaria. L’arbitro Massimiliano Irrati ha dato punizione, il VAR non ha cambiato la sua decisione. Molti tifosi bianconeri se la sono presa, ma le immagini di certo non hanno aiutato (e sì che è la stessa Juventus a produrre la partita). Enzo Bucchioni è convinto che non ci sia altro per valutare: «Il problema è capire se queste immagini c’erano, se sono arrivate in tempo reale. Non puoi stare dieci minuti ad aspettare, domenica sera le immagini che passavano ci mostravano quello che aveva il VAR, che è quello che conta. A me viene da pensare, e lo penso fortemente altrimenti dovrei dire che c’è qualcuno in malafede e non è così, che evidentemente chi era al VAR domenica aveva delle immagini non chiare. Non gli hanno consentito di valutare e dire all’arbitro, almeno, di andare a rivedere perché probabilmente c’era un rigore. Poi dipende dall’angolatura e da tantissime cose, evidentemente il VAR delle immagini così chiare non le aveva. Se fossero state chiare sarebbe stato rigore. Mi sarebbe piaciuto che lunedì il capo degli arbitri, comunicando, avesse detto che non c’erano immagini chiare. Non far filtrare che Gianluca Rocchi era contento per l’arbitraggio di Juventus-Inter (vedi articolo)».