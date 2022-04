Moggi: «Juventus-Inter, il VAR non mi è piaciuto! Morale riconquistato»

Moggi se la prende col… VAR. A tre giorni da Juventus-Inter l’ex direttore generale della società torinese, intervenuto a Cose di Calcio su Radio Bianconera, critica l’atteggiamento di Mazzoleni al monitor. Sulla corsa a tre in Serie A rilancia i nerazzurri.

TRITTICO PER IL TITOLO – Luciano Moggi dice la sua su chi vincerà la Serie A (vedi calendario): «Io ho detto che la squadra più forte è il Napoli, a seguire l’Inter. Non ho mai detto che vince il Milan, magari mi sbaglio. Siccome io queste valutazioni le faccio in base alle rose credo che le altre due siano più forti. Adesso sarà fra tre squadre ma soprattutto fra due: il Milan è davanti a tutte, ma l’Inter prima del derby andava a mille all’ora. Poi dopo si è ritirata un po’, perché gli attaccanti non segnano e ha avuto delle partite fuori posto».

RILANCIO IN ARRIVO? – Per Moggi la squadra di Simone Inzaghi si è riscattata domenica: «Quella lì era l’Inter del derby con il Milan, adesso dobbiamo guardarla dopo la Juventus. Se ha perso il morale in quel derby probabilmente l’ha riconquistato contro la Juventus, vincendo a Torino. Bisogna vederla perché secondo me finirà il campionato alla grande, se la giocherà contro il Napoli che secondo me è la più forte ma non sono sicuro vinca. Il calendario? Secondo me il percorso non conta tanto, contano le motivazioni».

NON CALCA LA MANO – Moggi valuta la partita di Torino: «È stata la migliore Juventus, ma perché giocava contro la peggiore Inter. Agonisticamente l’ha sovrastata, però davanti al portiere avversario ha peccato di imprecisione. Giustiziati? Adesso le partite vanno analizzate. Sotto il profilo agonistico ha prevalso la Juventus, per il resto è stata un po’ frenata. Dire giustiziata mi sembra una parola un po’ grossa, dico soltanto che se era rigore quello contro la Juventus era rigore anche quello a favore su Denis Zakaria. Questo non mi sembra esagerato, poi certi termini catastrofici mi sembrano eccessivi. È certo che la Juventus non meritava di perdere».

ECCESSO ARBITRALE? – In chiusura, Moggi fa un appunto su Juventus-Inter: «A me il VAR non è piaciuto. Tanto per essere chiari e non fare troppe polemiche ho sentito dire che menomale era arrivato il VAR, perché la Juventus non sarebbe stata favorita. Ma è un po’ diverso: porta due arbitri ad arbitrare una partita, uno davanti al televisore e l’altro in campo. È una cosa un po’ particolare, perché ognuno ha le idee sue su quello che capita in campo. Per questo si verificano delle incongruenze, ma non è detto che sia tutto negativo: il VAR frena le polemiche. Il giorno dopo se il VAR ha deciso una cosa non se ne parla, altrimenti se ne parlava tutto il giorno».