Osimhen preoccupa il Napoli nella lotta Scudetto: problemi in allenamento

Osimhen è al centro dell’attenzione per qualsiasi cosa faccia a Napoli ma non solo. L’attaccante nigeriano è anche la principale speranza azzurra per continuare a tenere vivo il sogno tricolore. Intanto si è fermato di nuovo in allenamento

NUOVO INFORTUNIO – Il Napoli, attualmente secondo in Serie A (vedi classifica), vuole lo Scudetto. E per avere la meglio su Inter e Milan avrà bisogno del suo centravanti. Saltata la trasferta di Bergamo per squalifica, il rientro di Victor Osimhen rischia di essere posticipato ulteriormente. L’attaccante nigeriano, come comunicato dal Napoli stesso attraverso il proprio sito ufficiale, è uscito anzitempo dalla seduta di allenamento odierna per un risentimento alla coscia sinistra. Domenica è in programma Napoli-Fiorentina e ovviamente Luciano Spalletti spera di avere a disposizione il suo attaccante, di cui non si conosce ancora l’entità dell’infortunio. In attesa di aggiornamenti, le condizioni di Osimhen non possono non preoccupare il Napoli a questo punto della stagione.