Lukaku pensa all’Inter, Tuchel d’accordo: segnali da Chelsea-Real Madrid

Lukaku è il protagonista di un calciomercato estivo che deve ancora iniziare. L’ex attaccante dell’Inter, tornato al Chelsea, ha deciso di cambiare aria al termine di questa stagione (per tornare a Milano). E la cosa non sembra dispiacere al tecnico Tuchel. Stasera è in programma Chelsea-Real Madrid e avanza l’ipotesi dell’ennesima esclusione. Che farebbe rumore

SEPARATO IN CASA – A Londra è tempo di andata dei Quarti di Finale di UEFA Champions League tra i padroni di casa del Chelsea e il Real Madrid, la partita del giorno. Quest’anno non si parla di “finale anticipata” ma poco ci manca. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali, tiene banco l’ormai noto “caso” Romelu Lukaku (vedi focus). L’attaccante belga parte dietro nelle gerarchie del tecnico Thomas Tuchel, che non riesce a vedere il suo Chelsea con il centravanti di peso. E restare fuori (anche) da Chelsea-Real Madrid difficilmente verrà digerito dall’ex numero 9 nerazzurro, già deciso nell’andare via (vedi articolo). Nel frattempo le notizie di calciomercato su Lukaku si moltiplicano. Si lavora, tra mille difficoltà – non solo economiche – al suo ritorno all’Inter (vedi articolo). Un argomento che diventerà più caldo a fine stagione. Oggi l’attaccante belga dovrebbe pensare al Real Madrid anziché all’Inter. Lukaku riuscirà in qualche modo a essere protagonista? Magari dalla panchina? L’Inter lo osserverà. Aspettando…