Correa, troppo presto per sbilanciarsi ma una certezza per Inter-Verona – Sky

Correa ha l’occasione di avanzare nelle gerarchie nerazzurre. E tornare protagonista, da subito. L’attaccante argentino è in ballottaggio per una maglia da titolare in Inter-Verona. Come riportato da Sky Sport, Inzaghi lo valuta come prima scelta

CAMBIO IN ATTACCO – In questo weekend potrebbe essere il turno di Joaquin Correa in attacco. Al posto del connazionale Lautaro Martinez (vedi articolo), squalificato. L’altro argentino dell’Inter ha maggiori chance di esserci sabato contro l’Hellas Verona rispetto agli altri pretendenti (il ballottaggio è con Alexis Sanchez, ndr). Come confermato dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile -, Correa gode sempre della fiducia di Simone Inzaghi, che in Inter-Verona potrà rilanciarlo dal primo minuto. Essendo solo mercoledì, ancora è troppo presto per avanzare ipotesi, ma una cosa è certa: Correa al momento è il favorito per affiancare Edin Dzeko nell’attacco nerazzurro. E Inter-Verona può essere la sua partita. Come all’andata.