Padovan: «Inter, in Europa per lucidare l’argenteria! A Bologna rilassata»

Domani l’Inter è attesa dal Bologna ma i riflettori sono già puntati sulla sfida di Champions League di mercoledì prossimo. Su entrambe le sfide si pronuncia Giancarlo Padovan.

ARGENTERIA – L’Inter è divisa fra obblighi e possibilità tra campionato ed Europa. Sui due cammini, che per ora vanno di pari passo, si pronuncia Giancarlo Padovan: «Il Bologna ha ragione a dire di meritare quel posto e che vuole mantenerlo. Però l’Inter è più forte e può andare lì con una testa leggermente rilassata. Ciò non significa sottovalutare il Bologna ma quindici punti sono quindici punti. Inzaghi è poco incline alle rotazioni, però domani sicuramente le farà. In primo luogo perché può permettersele e poi perché c’è l’Atletico Madrid la settimana prossima. Andare avanti in Champions League per l’Inter non è obbligatorio ma è ceto un bel lustrare la propria argenteria, come ha fatto l’anno scorso. Lo scudetto è vinto e non se ne parla più. L’argenteria va lustrata passando il turno e se succede l’Inter dove può arrivare? Chi lo sa! Lo sapremo dopo i sorteggi». Così Padovan conclude il commento sui nerazzurri nello studio di Sky Sport 24.