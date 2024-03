Milan-Inter, è già clima derby! Apre vendita biglietti settore ospiti: tutte le info!

Dopo la goleada nerazzurra dell’andata non può che esserci una grandissima attesa anche per la sfida di ritorno. A Milan-Inter manca più di un mese ma sono già accessibili i biglietti per il settore ospiti. Di seguito tutte le informazioni utili lanciate dal sito ufficiale interista.

APRE LA VENDITA – Milan-Inter è prevista da calendario nel weekend del 20-21 aprile, ma data e ora devono ancora essere confermate. Intanto, però, giungono novità importanti in merito alla vendita dei biglietti del settore ospiti per l’atteso derby milanese. Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale nerazzurro: «Da martedì 12 marzo i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket). Sono previste cinque fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2023/24 fino alla vendita libera». Il sito ufficiale nerazzurro, inoltre, informa anche sulle fasi di vendita dei biglietti del settore ospiti per Milan-Inter:

Fase 1 | Abbonati Secondo Verde Serie A 23/24

Dalle ore 12:00 di martedì 12 marzo e fino a giovedì 14 compreso, solo gli abbonati di secondo verde potranno comprare un biglietto per sé stessi, usando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento.

Fase 2 | Tutti gli abbonati alla Serie A 23/24

Dalle ore 12:00 di venerdì 15 marzo la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 23/24, di qualsiasi settore.

Fase 3 | Soci Inter Club 23/24 con tessera Siamo Noi

Dalle ore 12:00 di martedì 19 marzo la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 23/24 (attivi entro il 10 marzo compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo.

Fase 4 | Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

Dalle ore 12:00 di venerdì 22 marzo potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo.

Eventuale vendita libera

Dalle ore 12:00 di lunedì 25 marzo gli eventuali tagliandi residui saranno offerti in vendita libera.

Fonte: inter.it