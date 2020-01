Padovan: “Inter, Eriksen grande ma non quello che Conte vuole! Young…”

Condividi questo articolo

Padovan è stato ospite di “Sky Saturday Night”. Il giornalista ha commentato le parole di Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari(vedi articolo) fornendo una sua interpretazione su Eriksen e Young

INTERPRETAZIONE – Giancarlo Padovan dice la sua in sede di commento delle parole del tecnico dell’Inter: «Christian Eriksen è un ottimo giocatore, anche un grande giocatore ma non è quello che Antonio Conte si aspetta e che lui vuole secondo me. Ashley Young non giocava nel Manchester United, voleva Marcos Alonso ma costava 35 milioni».